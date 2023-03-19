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10:33, 19 марта 2023Спорт

Махачев бросил вызов чемпиону UFC в полусреднем весе Эдвардсу

Ислам Махачев бросил вызов чемпиону UFC в полусреднем весе Леону Эдвардсу

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Махачев в Twitter бросил вызов чемпиону UFC в полусреднем весе британцу Леону Эдвардсу.

«Я хочу подраться с Леоном следующим. Октябрь, Абу-Даби», — написал россиянин.

Ранее 19 марта Эдвардс в главном бою турнира UFC 286 в Лондоне раздельным решением судей победил американца Камару Усмана. Британец успешно провел первую защиту чемпионского пояса в полусреднем весе.

12 февраля Махачев одержал победу над австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он впервые защитил завоеванный в октябре титул чемпиона организации в легком весе.

Алексей Гусев
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