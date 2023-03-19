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22:22, 19 марта 2023Спорт

Тренер назвала безопасную скорость снижения веса

Тренер Швенке назвала снижение веса на 0,5-1 килограмма в неделю безопасным

Фото: I Yunmai / Unsplash

Тренер Маргарет Швенке назвала безопасную скорость снижения веса. Ее слова приводит Forbes Health.

По словам специалиста, допустимо сбрасывать 1-2 фунта в неделю (450-90 грамм в неделю — прим. «Ленты.ру»), однако норму необходимо рассчитывать индивидуально с учетом параметров тела и состояния здоровья человека. У людей, страдающих ожирением, безопасная скорость снижения веса составляет 5-10 процентов от массы тела ежемесячно.

«Быстрая потеря веса — это почти всегда временная потеря веса», — отметила Венке. Она добавила, что усиленное похудение может привести к появлению сердечно-сосудистых заболеваний и психических расстройств. Тренер порекомендовала не рассчитывать программу похудения самостоятельно, а обратиться для этого к специалисту.

Ранее фитнес-тренер Светлана Бутова назвала эффективные упражнения для избавления от целлюлита. Эксперт посоветовала выполнять выпады, ягодичный мост и приседания «пружина».

Андрей Стрельцов
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