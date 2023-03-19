В США забеспокоились из-за встречи Путина и Си Цзиньпина

The Hill: встреча Путина и Си Цзиньпина бросает вызов США и их союзникам

Визит председателя Китая Си Цзиньпина в Москву и встреча с президентом России Владимиром Путиным бросают вызов США и их союзникам. Об этом написала обозреватель Эллен Митчелл в своей статье для The Hill.

По ее словам, Соединенные Штаты и их союзникам стремились оказать давление на экономику России при помощи «разрушительных санкций».

Автор статьи считает, что одним из наиболее вероятных итогов переговоров лидеров КНР и России станет публичное подтверждение партнерства двух государств против «несправедливого вмешательства Запада в их дела».

Митчелл добавила, что сообщения о предстоящей встрече Путина и Си Цзиньпина встревожили западных политиков. По ее словам, вне зависимости от итогов, переговоры, несомненно, укрепят связи между КНР и Россией.

Ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь заявил, что поездка председателя КНР Си Цзиньпина в Россию станет «визитом мира».

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин встретятся 20-22 марта в России. В ходе переговоров они обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений.