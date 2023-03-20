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19:45, 20 марта 2023Мир

США понадеялись на влияние Си Цзиньпина на Путина по вопросу Украины

Блинкен: США ждут, что в Москве Си Цзиньпин продвинет идею прекращения огня на Украине

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

США надеются, что лидер КНР Си Цзиньпин использует визит в Москву, чтобы продвигать идею о прекращении огня на Украине, рассказал госсекретарь Энтони Блинкен. При этом Вашингтон настаивает на том, чтобы такой проект «подтверждал суверенитет Украины», пишет РИА Новости.

Как отмечает Reuters, Блинкен также возмутился тем, что визит Си Цзиньпина может указывать на непризнание Китаем решений Международного уголовного суда (МУС). Речь о том, что он выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Такое решение было принято в связи с обвинениями в незаконном вывозе детей с территории Украины.

Следственный комитет России (СКР) в ответ возбудил дело в отношении судей МУС. В МИД России позднее напомнили, что Россия не является участником Римского статута МУС.

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Виктория Кондратьева
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