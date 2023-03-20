Стали известны темы закрытой части встречи Путина и Си Цзиньпина

Президент Путин: обсудим экономическое взаимодействие КНР и России на встрече с Си

Президент России Владимир Путин заявил, что планирует обсудить с председателем Китая Си Цзиньпином вопросы экономического взаимодействия двух стран. Его слова прозвучали на пресс-конференции, предваряющей переговоры политиков. Трансляция ведется на YouTube.

Путин подчеркнул, что на встрече с Си «в неформальной, дружеской обстановке» планирует обсудить «все интересующие» лидеров двух стран вопросы.

Как говорил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, лидеры также «так или иначе» будут обсуждать тему конфликта на Украине и китайский план мирного урегулирования.

Поездка Си продлится три дня — с 20 по 22 марта.