«Адмирал» победил «Ак Барс» и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ
«Адмирал» победил «Ак Барс» и сократил отставание в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ
Владивостокский «Адмирал» победил казанский «Ак Барс» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Встреча прошла во Владивостоке и завершилась в овертайме со счетом 1:0 в пользу хозяев площадки. Автором единственного гола матча стал белорусский защитник Евгений Лисовец.
Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Ак Барс». Четвертый матч между командами состоится 22 марта во Владивостоке.
Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В прошлом сезоне в финальной серии армейцы оказались сильнее магнитогорского «Металлурга».