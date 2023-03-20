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15:49, 20 марта 2023Спорт

«Адмирал» победил «Ак Барс» и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ

«Адмирал» победил «Ак Барс» и сократил отставание в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Владивостокский «Адмирал» победил казанский «Ак Барс» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во Владивостоке и завершилась в овертайме со счетом 1:0 в пользу хозяев площадки. Автором единственного гола матча стал белорусский защитник Евгений Лисовец.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Ак Барс». Четвертый матч между командами состоится 22 марта во Владивостоке.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В прошлом сезоне в финальной серии армейцы оказались сильнее магнитогорского «Металлурга».

Дарья Коршунова
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