«Адмирал» победил «Ак Барс» и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ

«Адмирал» победил «Ак Барс» и сократил отставание в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ

Владивостокский «Адмирал» победил казанский «Ак Барс» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во Владивостоке и завершилась в овертайме со счетом 1:0 в пользу хозяев площадки. Автором единственного гола матча стал белорусский защитник Евгений Лисовец.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу «Ак Барс». Четвертый матч между командами состоится 22 марта во Владивостоке.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В прошлом сезоне в финальной серии армейцы оказались сильнее магнитогорского «Металлурга».

