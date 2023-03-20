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14:15, 20 марта 2023Путешествия

Турист захотел гамбургеров в последнюю ночь отпуска и остался с переломом черепа

На Бали турист попал в аварию на обратном пути из ресторана и остался с переломом черепа

Фото: Unsplash

Австралийский турист попал в аварию на Бали, когда в последнюю ночь отпуска захотел поесть гамбургеров в компании своей подруги. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что примерно в полночь Дилор Ерецян (Dilor Yeretzian) и его партнерша Козет Карам (Cosette Karam) отправились на мопеде в «Макдоналдс». На обратном пути из ресторана быстрого питания девушка достала телефон, чтобы посмотреть карту, чем привлекла внимание проезжавших рядом на мопеде мужчин. Один из них выхватил гаджет из ее рук, из-за чего Ерецян потерял концентрацию и разбился.

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По информации врачей, мужчина остался с переломом черепа и шести ребер. В настоящее время он находится в больнице на Бали в ожидании операции. Медицинские услуги обойдутся Ерецяну в 69 тысяч долларов, в связи с чем родные пострадавшего организовали сбор средств. Девушка получила незначительные травмы.

Ранее другая отдыхавшая на Бали туристка попала в аварию на мотоцикле в последний вечер отпуска и сломала колено. Девушке пришлось заново учиться ходить. Туристка вспоминает, что от страха закрыла глаза, потеряла сознание, а очнувшись, обнаружила себя лежащей на земле.

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Зарина Дзагоева
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