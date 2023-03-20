Власти раскрыли подробности о врезавшемся в ЛЭП в Подмосковье беспилотнике

Администрация Щелкова заявила об отсутствии взрывчатки на врезавшемся в ЛЭП беспилотнике

Беспилотник, который врезался в линии электропередач (ЛЭП) в подмосковном Щелкове, оборудован стандартным набором функций. Взрывчатка на нем отсутствует. Подробности об инциденте раскрыла администрация городского округа в своем Telegram-канале.

Как рассказали местные власти, информация о крушении дрона поступила в 11:48 дня, после чего место происшествия было оперативно оцеплено. «На данный момент вопросом занимаются компетентные органы. ЛЭП не повреждена. Пострадавших нет», — сообщили в администрации.