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18:06, 20 марта 2023Россия

Власти раскрыли подробности о врезавшемся в ЛЭП в Подмосковье беспилотнике

Администрация Щелкова заявила об отсутствии взрывчатки на врезавшемся в ЛЭП беспилотнике

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Беспилотник, который врезался в линии электропередач (ЛЭП) в подмосковном Щелкове, оборудован стандартным набором функций. Взрывчатка на нем отсутствует. Подробности об инциденте раскрыла администрация городского округа в своем Telegram-канале.

Как рассказали местные власти, информация о крушении дрона поступила в 11:48 дня, после чего место происшествия было оперативно оцеплено. «На данный момент вопросом занимаются компетентные органы. ЛЭП не повреждена. Пострадавших нет», — сообщили в администрации.

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Константин Лысяков
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