Россиянин намеренно сбил на автомобиле двух мужчин и оказался в СИЗО

В Саратовской области арестовали россиянина, намеренно сбившего на автомобиле двух мужчин

В Саратовской области 32-летний россиянин оказался в СИЗО из-за покушения на жизнь двоих мужчин при помощи автомобиля. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 9 декабря ехавший по селу Новорепное злоумышленник заметил двух мужчин. Сначала он намеренно сбил 34-летнего жителя села, а затем и его 46-летнего односельчанина. После подозреваемый скрылся с места преступления. На место ЧП оперативно прибыла бригада скорой помощи. Пострадавшим была оказана помощь. Покушавшийся на их жизнь россиянин был оперативно задержан полицией. Ему предъявлено обвинение, он арестован по решению суда.

СКР расследует дело по статье 105 («Покушение на убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом, из хулиганских побуждений») УК РФ. Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательств.

19 марта сообщалось, что в Нижнегорском районе Крыма легковой автомобиль сбил семью из пяти человек, переходивших дорогу.