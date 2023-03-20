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12:26, 20 марта 2023Экономика

Дерипаска подал иск о защите чести и достоинства к Певчих

Суд рассмотрит иск бизнесмена Олега Дерипаски к Марии Певчих о защите чести и достоинства

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Арбитражный суд Москвы рассмотрит иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите чести и достоинства к экс-сотруднице ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Марии Певчих. Это следует из определения суда.

Предварительное заседание назначено на 1 июня 2023 года.

Представитель Дерипаски Алексей Мельников объяснил ТАСС, что подача иска обусловлена публикацией ложной информации об участии в залоговых аукционах и требованием ее опровержения.

В августе 2022 года российский предприниматель подал в суд на основателя Тинькофф-банка Олега Тинькова. Речь шла «о защите неимущественных благ, защите чести, достоинства и деловой репутации». Дерипаска требовал взыскать с Тинькова компенсацию морального и репутационного вреда в размере два миллиарда рублей за публикации в соцсетях.

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Алина Гончарова
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