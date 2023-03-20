Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Адмирал
1:0
Завершен
Ак Барс
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 3-й матч
Самара
Завтра
18:00 (Мск)
Автодор
Единая лига ВТБ|Группа Б
Торпедо
0:3
3-й период
live
СКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 3-й матч
Питтсбург Пингвинз
Завтра
02:00 (Мск)
Оттава Сенаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
Детройт Ред Уингз
Завтра
02:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Завтра
04:00 (Мск)
Чикаго Блэкхоукс
НХЛ - регулярный чемпионат
21:12, 20 марта 2023Спорт

Министр спорта Саудовской Аравии оценил эффект от прихода Роналду в «Аль-Наср»

Министр спорта Саудовской Аравии заявил о влиянии Роналду на привлекательность чемпионата

Фото: Al-Nassr FC / Reuters

Министр спорта Саудовской Аравии Абдулазиз бен Турки аль-Фейсал оценил эффект от перехода Криштиану Роналду в «Аль-Наср». Об этом сообщает Sportskeeda.

По словам функционера, чемпионат страны теперь показывают 137 каналов по всему миру. «Мы хотели этого с самого начала, но они говорили, что им это не интересно. Но после того, как пришел один игрок, трансляции идут по всему миру», — заявил министр.

Аль-Фейсал подчеркнул, что Роналду повысил привлекательность лиги. Всего в составе «Аль-Насра» португалец провел девять матчей во всех турнирах. В них он восемь раз поразил ворота соперника и отдал две голевые передачи.

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт португальца рассчитан на два года. Зарплата футболиста в клубе с учетом бонусов составляет 200 миллионов евро в год. Это делает форварда самым высокооплачиваемым спортсменом мира.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Переговоры Путина и Си Цзиньпина завершились
Огромный крокодил подкрался к мужчине на пляже и попал на видео
Небензя ответил на вопрос о возвращении украинских детей на Украину
Министр спорта Саудовской Аравии оценил эффект от прихода Роналду в «Аль-Наср»
Гвинет Пэлтроу ответила на критику своей жесткой диеты
Россиянин предстал перед судом за убийство жены и друга-любовника
Названы характеристики торговых центров с наибольшей долей свободных площадей
Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 прокомментировали перенос релиза игры
Директор Пушкинского музея в Москве написала заявление об увольнении
В США заявили об уязвимости страны в случае столкновения с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.