Министр спорта Саудовской Аравии оценил эффект от прихода Роналду в «Аль-Наср»

Министр спорта Саудовской Аравии заявил о влиянии Роналду на привлекательность чемпионата

Министр спорта Саудовской Аравии Абдулазиз бен Турки аль-Фейсал оценил эффект от перехода Криштиану Роналду в «Аль-Наср». Об этом сообщает Sportskeeda.

По словам функционера, чемпионат страны теперь показывают 137 каналов по всему миру. «Мы хотели этого с самого начала, но они говорили, что им это не интересно. Но после того, как пришел один игрок, трансляции идут по всему миру», — заявил министр.

Аль-Фейсал подчеркнул, что Роналду повысил привлекательность лиги. Всего в составе «Аль-Насра» португалец провел девять матчей во всех турнирах. В них он восемь раз поразил ворота соперника и отдал две голевые передачи.

Роналду перешел в «Аль-Наср» 30 декабря 2022 года. Контракт португальца рассчитан на два года. Зарплата футболиста в клубе с учетом бонусов составляет 200 миллионов евро в год. Это делает форварда самым высокооплачиваемым спортсменом мира.