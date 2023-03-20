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11:19, 20 марта 2023Ценности

Внешность бывшего участника One Direction на новом фото напугала фанатов

Чересчур острые черты лица британского певца Лиама Пейна напугали поклонников

Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Британский певец Лиам Пейн появился на публике с изменившимся лицом и напугал фанатов. На соответствующие комментарии обратили внимание в Daily Mail.

29-летний бывший участник One Direction посетил премьеру фильма All Of Those Voices, которая состоялась в Лондоне. Фотографы запечатлели знаменитость вместе с возлюбленной Кэт Кэсседи в бежевом пиджаке, надетом поверх черных рубашки и брюк. При этом образ исполнителя дополнила бархатная бабочка в тон наряда.

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Поклонники обратили внимание на чересчур острые черты лица Пейна на новых фото и посчитали, что он прибег к косметологическому или хирургическому вмешательству. В частности, некоторые пользователи сети заподозрили мужчину в удалении буккального жира. «Пейн просто вышел с новой внешностью», «Он точно удалил буккальный жир», «Что с ним случилось?», «Лиам перестарался», — высказывались они в многочисленных постах в Twitter.

Сам Пейн никак не отреагировал на критику фанатов.

В январе хирург усмотрел пластику во внешности отрицающих ее наличие звезд. Медик Чарльз Ли разглядел во внешнем виде бизнесвумен Кайли Дженнер подтяжку бровей, ринопластику, липосакцию брылей и подбородка, а также увеличение губ.

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Майя Пономаренко
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