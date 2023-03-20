В Windows 11 появилась функция быстрого обновления ОС
Пользователям Windows 11 дали возможность получать обновления системы вне очереди. Об этом сообщает издание Neowin.
Новую функцию обнаружили в тестовой сборке операционной системы под номером 25314. По словам изучающих Windows энтузиастов, появившаяся настройка позволяет получать обновления на компьютер максимально быстро — сразу же, как только они вышли.
Журналисты отметили, что Microsoft практикует поэтапное развертывание апдейтов для Windows. Это означает, что вышедшее обновление поставляется на компьютеры поочередно — таким образом, некоторые пользователи могут получить апдейты раньше остальных. По словам специалистов, подобная практика дает время на тестирование обновления, выявление и устранения ошибок.
В материале говорится, что опция быстрых обновлений, скорее всего, заинтересует опытных пользователей, которые хотят получать апдейты в первую очередь. Ожидается, что новая настройка появится в следующем крупном обновлении ОС от Microsoft.
Ранее журналисты издания Tom's Hardware рекомендовали геймерам отключить компонент Virtualization-Based Security (VBS), чтобы ускорить работу ПК на Windows. По словам специалистов, при деактивации VBS возможно увеличить производительность компьютера на 10 процентов.