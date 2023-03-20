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18:34, 20 марта 2023Наука и техника

В Windows 11 появилась функция быстрого обновления ОС

Neowin: в Windows 11 появилась опция получения обновлений раньше других пользователей

Фото: Windows / Unsplash

Пользователям Windows 11 дали возможность получать обновления системы вне очереди. Об этом сообщает издание Neowin.

Новую функцию обнаружили в тестовой сборке операционной системы под номером 25314. По словам изучающих Windows энтузиастов, появившаяся настройка позволяет получать обновления на компьютер максимально быстро — сразу же, как только они вышли.

Журналисты отметили, что Microsoft практикует поэтапное развертывание апдейтов для Windows. Это означает, что вышедшее обновление поставляется на компьютеры поочередно — таким образом, некоторые пользователи могут получить апдейты раньше остальных. По словам специалистов, подобная практика дает время на тестирование обновления, выявление и устранения ошибок.

В материале говорится, что опция быстрых обновлений, скорее всего, заинтересует опытных пользователей, которые хотят получать апдейты в первую очередь. Ожидается, что новая настройка появится в следующем крупном обновлении ОС от Microsoft.

Ранее журналисты издания Tom's Hardware рекомендовали геймерам отключить компонент Virtualization-Based Security (VBS), чтобы ускорить работу ПК на Windows. По словам специалистов, при деактивации VBS возможно увеличить производительность компьютера на 10 процентов.

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Андрей Ставицкий
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