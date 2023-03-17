Названа ускоряющая работу Windows настройка

Tom's Hardware: отключение функции VBS в Windows может ускорить работу системы

Названа функция, отключение которой позволит увеличить производительность Windows. Об ускоряющей работу системы настройке сообщает издание Tom's Hardware.

Журналисты портала рассказали, что защитный компонент Virtualization-Based Security (VBS), встроенный в Windows, способствует снижению производительности системы. Специалисты привели примеры и посоветовали пользователям ОС рассмотреть возможность отключения опции.

Авторы портала протестировали производительность ПК на Windows в различных играх в двух состояниях — при включенном и отключенном VBS. Выяснилось, что в среднем отключение компонента увеличивало мощность компьютера на пять процентов, при настройках 4K Ultra — на два процента.

Самая заметная разница в работе ПК была замечена при запуске Microsoft Flight Simulator. Авторы отметили, что популярный авиасимулятор отличается крайне высокими требованиями — после деактивации VBS производительность компьютера увеличилась на 10 процентов.

В материале отмечается, что VBS применяет аппаратную и программную виртуализацию для повышения безопасности Windows. Однако в случае, если пользователь готов взять на себя небольшой риск ради увеличения мощности ПК, эту опцию можно выключить.

О влиянии VBS на мощность ПК в октябре 2021 года рассказывали журналисты издания PC Gamer. Согласно тестам редакции медиа, после выключения компонента производительность запускаемых игр выросла примерно на 30 процентов.