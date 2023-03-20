Губернатор Калининградской области отказался от iPhone

Губернатор Калининградской области Алиханов перестал пользоваться iPhone

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов перестал пользоваться iPhone и перешел на смартфон другой фирмы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы правительства региона Дмитрия Лыскова.

«Антон Андреевич уже перешел на Samsung. Что с его iPhone, неизвестно», — рассказали в пресс-службе. С чем связано такое решение губернатора, не уточняется.

Ранее издание «Коммерсантъ» писало, что сотрудников администрации президента России попросили отказаться от гаджетов Apple. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков эту информацию не подтвердил. Он отметил, что сотрудники Кремля не используют смартфоны для передачи служебной информации.

Ранее первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров заявил, что членам верхней палаты парламента не поступала рекомендация отказаться от использования iPhone.