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00:12, 21 марта 2023Спорт

Карпин рассказал о самом глупом вопросе журналистов

Карпин рассказал, что самый глупый вопрос журналистов был о возвращении сборной России

Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал о том, какой вопрос журналистов считает самым глупым. Специалист высказался на канале «Фабрика футбола» в YouTube.

По словам специалиста, однажды у него поинтересовались, хотел бы он возвращения национальной команды на международные турниры. «Нормальный вопрос? Вопросов, которые не понятно о чем задаются, сотни», — заявил Карпин.

Тренер не смог сказать, с чем связана слабая подготовка журналистов. «Честно говоря, не знаю и не задумываюсь. Мне хватает вопросов, почему такая подготовка у российских футболистов. Это для меня более важный вопрос», — сказал Карпин.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные клубы не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Алексей Гусев
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