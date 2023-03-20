В Кремле порассуждали о перспективе мирных переговоров по Украине
Россия видит линию Запада на недопущение торможения конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, рассуждая о перспективе мирных переговоров с Киевом, передает РИА Новости.
Пресс-секретарь президента России отметил, что «Вашингтон и Госдепартамент открыто говорят о недопущении какого-либо торможения даже боевых действий на Украине». Журналисты спросили представителя Кремля об этом в контексте предстоящего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.
20 марта политолог Сергей Ознобищев высказывался о большом весе Си Цзиньпина в продвижении переговоров по Украине. Специалист уточнил, что до Си Цзиньпина это не смогли сделать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц.
До этого Си Цзиньпин порассуждал о кризисе на Украине, подчеркнув, что у сложных проблем нет простых решений.