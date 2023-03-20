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12:44, 20 марта 2023Россия

В Кремле порассуждали о перспективе мирных переговоров по Украине

Песков заявил, что РФ видит линию Запада на недопущение торможения конфликта на Украине

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Россия видит линию Запада на недопущение торможения конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, рассуждая о перспективе мирных переговоров с Киевом, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России отметил, что «Вашингтон и Госдепартамент открыто говорят о недопущении какого-либо торможения даже боевых действий на Украине». Журналисты спросили представителя Кремля об этом в контексте предстоящего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

20 марта политолог Сергей Ознобищев высказывался о большом весе Си Цзиньпина в продвижении переговоров по Украине. Специалист уточнил, что до Си Цзиньпина это не смогли сделать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц.

До этого Си Цзиньпин порассуждал о кризисе на Украине, подчеркнув, что у сложных проблем нет простых решений.

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Анна Щербакова
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