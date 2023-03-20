В Кремле порассуждали о перспективе мирных переговоров по Украине

Песков заявил, что РФ видит линию Запада на недопущение торможения конфликта на Украине

Россия видит линию Запада на недопущение торможения конфликта на Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, рассуждая о перспективе мирных переговоров с Киевом, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России отметил, что «Вашингтон и Госдепартамент открыто говорят о недопущении какого-либо торможения даже боевых действий на Украине». Журналисты спросили представителя Кремля об этом в контексте предстоящего визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию.

20 марта политолог Сергей Ознобищев высказывался о большом весе Си Цзиньпина в продвижении переговоров по Украине. Специалист уточнил, что до Си Цзиньпина это не смогли сделать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер Германии Олаф Шольц.

До этого Си Цзиньпин порассуждал о кризисе на Украине, подчеркнув, что у сложных проблем нет простых решений.