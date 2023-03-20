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19:15, 20 марта 2023Спорт

Молдавский боец ММА умер после ДТП в возрасте 27 лет

Молдавский боец ММА Юрий Лапикус умер после ДТП в возрасте 27 лет

Фото: @iuri_lapicus

Молдавский боец смешанного стиля (ММА) Юрий Лапикус умер через три дня после ДТП. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

В пятницу, 17 марта, спортсмен попал в серьезную аварию на мотоцикле в Италии. На машине скорой помощи Лапикуса доставили в одну из больниц Милана. Боец провел три дня в коме и скончался в понедельник, 20 марта, в возрасте 27 лет.

Лапикус выступал в средней весовой категории. Он провел 16 боев в профессиональной карьере, в которых одержал 14 побед и потерпел два поражения. Спортсмен известен по выступлениям в промоушене ONE Championship.

Алексей Гусев
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