Глава МИД Армении отверг заявления о проведении антироссийской кампании

Глава МИД Армении Мирзоян отверг заявления о проведении антироссийской кампании в стране

В Армении нет целенаправленной антироссийской кампании, ответил глава министерства иностранных дел (МИД) страны Арарат Мирзоян на вопрос о периодически имеющих место антироссийских акциях в Ереване. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Армения.

По словам главы армянской дипломатии, десятки тысяч россиян комфортно живут на территории Армении, работают, ведут бизнес, жалоб от них не поступало. А антироссийские акции, по мнению министра, — следствие конституции страны, гарантирующей свободу проведения собраний.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что трехсторонние заявления президента России Владимира Путина, его азербайджанского коллеги Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна являются ключом к стабилизации в регионе.