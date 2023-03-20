Тренер дал советы по похудению без занятий спортом

Тренер посоветовал проходить 10-14 тысяч шагов в день для похудения без занятий спортом

Тренер Харли Пастернак дал четыре совета по похудению без занятий спортом. Его слова приводит Shape.

Специалист отметил, что нужно больше двигаться и завести привычку ежедневно проходить 10-14 тысяч шагов. Пастернак отметил, что важно также следить за питанием, порекомендовал снизить потребление калорий и включить в рацион смузи и перекусы из сельдерея, моркови или яблока.

Третья составляющая успешного похудения, по словам тренера, — здоровый сон. Кроме того, специалист посоветовал отказаться от использования гаджетов по крайней мере на один час в день. «Исследования показывают, что синий свет, излучаемый экранами, влияет на выработку гормонов, а значит на наши сон, настроение и аппетит», — отметил он.

Ранее врач спортивной медицины Марк Озолинь рассказал об опасности бодибилдинга и его влиянии на продолжительность жизни. Специалист заявил, что ради достижения результатов за короткие сроки бодибилдеры прибегают к применению анаболических стероидов, что приводит к ухудшению здоровья.