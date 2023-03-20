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16:02, 20 марта 2023Силовые структуры

Глава МВД раскрыл количество предотвращенных на российские школы нападений

Владимир Колокольцев рассказал о 50 предотвращенных за пять лет нападениях на школы

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Глава МВД Владимир Колокольцев раскрыл количество предотвращенных на российские школы нападений. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает РИА Новости.

По словам министра, за пять лет силовики смогли пресечь 50 нападений на образовательные учреждения страны на стадии приготовления. Колокольцев раскрыл количество готовившихся нападений во время расширенного заседания итоговой коллегии МВД России.

Ранее 20 марта сообщалось, что, по словам Владимира Колокольцева, полиция стала чаще патрулировать критически важные объекты страны на фоне СВО. Также он рассказал, что в новых регионах России сотрудники полиции задержали сотни участников националистических украинских формирований.

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Владимир Седов
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