Блогерша показала приготовленное мужем блюдо и получила совет развестись

Блогерша @glowwithava показала курицу, приготовленную мужем, и получила совет развестись

Блогерша с ником @glowwithava опубликовала в TikTok видео, где показала еду, которую для нее приготовил супруг. Ролик вызвал бурные обсуждения в сети: пользователи раскритиковали внешний вид блюда и посоветовали девушке развестись. Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает газета The Sun.

Авторша видео рассказала, что вернулась домой после недельной поездки и обнаружила в холодильнике накрытое фольгой блюдо, которое ей сделал муж. После этого она показала куриное филе и брюссельскую капусту. «Кричу от умиления!» — подписала ролик девушка.

За три дня с момента публикации ее видео посмотрели более 500 тысяч раз. От большинства комментаторов блогерша получила совет расторгнуть брак с мужем. «Он сделал эту курицу из папье-маше?», «Этой курице явно нужна помощь», «Подавай на развод, детка, подавай на развод», «Вы уверены, что муж вас не ненавидит?» — написали они.

Отвечая на критику, девушка заявила, что добавила много соуса к блюду и в итоге курица была неплохой на вкус. «Я больше ценю то, что он подумал сделать мне приятное, а не то, как он это сделал», — добавила она.

Ранее другая пользовательница TikTok с показала необычный заказ, который она сделала в сети ресторанов быстрого питания «Макдоналдс», и вызвала споры. Женщина попросила приготовить ей бургер без булочки и в результате курьер принес ей салат.