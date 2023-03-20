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17:21, 20 марта 2023Бывший СССР

В СБУ сообщили о задержании агента ФСБ

СБУ сообщила о задержании бывшего правоохранителя, обвиняемого в работе на ФСБ России

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Одессе бывшего сотрудника правоохранительных органов, обвиняемого в государственной измене и работе агентом Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, задержанный разглашал информацию о местах базирования украинских сил в Одесской и Николаевской областях. Мужчину подозревают в «государственной измене, совершенной в условиях военного времени».

17 марта украинские спецслужбы задержали двух жителей Донбасса за передачу информации о расположении боевых позиций и укрепрайонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении.

Ранее СБУ задержала экс-сотрудника ведомства. Его обвинили сразу по нескольким статьям, включая дезертирство и государственную измену.

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Алевтина Запольская
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