В СБУ сообщили о задержании агента ФСБ
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании в Одессе бывшего сотрудника правоохранительных органов, обвиняемого в государственной измене и работе агентом Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, задержанный разглашал информацию о местах базирования украинских сил в Одесской и Николаевской областях. Мужчину подозревают в «государственной измене, совершенной в условиях военного времени».
17 марта украинские спецслужбы задержали двух жителей Донбасса за передачу информации о расположении боевых позиций и укрепрайонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении.
Ранее СБУ задержала экс-сотрудника ведомства. Его обвинили сразу по нескольким статьям, включая дезертирство и государственную измену.