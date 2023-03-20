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10:57, 20 марта 2023Россия

В России поделились ожиданиями от визита Си Цзиньпина

Депутат Госдумы Чепа назвал визит Си Цзиньпина в Россию историческим

Фото: Sputnik / Aleksey Druzhinin / Reuters

Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию является историческим, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. Вероятно, стоит ожидать принятия не только экономических, но и политических решений, которые укрепят отношения между двумя государствами, предположил он в разговоре с «Лентой.ру».

«Это очень важный визит в условиях наших динамично развивающихся отношений и изменяющейся мировой конфигурации. Мы видим инициативы, которые проявляет Китай в международных отношениях. Так, к примеру, страна недавно выдвинула свои предложения по урегулированию проблемы на Украине, что, естественно, было воспринято в штыки многими странами, которые развязали конфликт и не хотят мирного решения», — сказал Чепа.

Политик допустил, что в ходе визита будет принят ряд политических и экономических решений. Он выразил уверенность в том, что в текущем году торговый оборот между двумя странами увеличится, что также поспособствует дальнейшему развитию отношений.

«Это исторический визит, как бы ни пытались разные деструктивные силы его скомкать. Мы также понимаем, что действия различных стран толкают мир к третьей мировой войне, видим бездумные заявления. Это ставит существующий миропорядок под угрозу, это небезопасно. Так что в ходе визита председателя КНР стоит ждать заявлений еще и на этот счет», — заключил депутат.

Си Цзиньпин заявил, что его поездки в Россию дают большие результаты. По его словам, благодаря дипломатическим визитам получилось открыть новую главу в российско-китайских отношениях.

О визите Си Цизньпина в Москву стало известно 13 марта. До этого китайский председатель заверил в готовности вместе с российским лидером вести Китай и Россию к углублению всестороннего стратегического сотрудничества и практического взаимодействия в различных областях «на благо народов двух стран».

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Варвара Кошечкина
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