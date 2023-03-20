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20:53, 20 марта 2023Наука и техника

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 прокомментировали перенос релиза игры

В GSC Game World сообщили, что занимаются разработкой S.T.A.L.K.E.R. 2 в обычном режиме

Фото: Unsplash

Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 прокомментировали слухи о срыве сроков выхода игры. Об этом сообщает издание «Игромания».

Журналисты медиа сослались на информацию в официальном Discord-канале сообщества S.T.A.L.K.E.R. Фанаты франшизы спросили представителей GSC Game World, будут ли они переносить сроки выхода тайтла после хакерской атаки и слива данных. В украинской студии ответили, что не собираются отменять релиз.

«Пожалуйста, не верьте слухам. Разработка продолжается, как и раньше — ничего не изменилось», — сообщил пользователь под ником McCulkin, который занимает должность комьюнити-менеджера студии.

GSC Game World неоднократно корректировала сроки выхода новой игры. В июне 2022 года S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl пообещали выпустить в декабре 2023 года. Ранее релиз тайтла планировали на конец 2022 года.

В середине марта неизвестные опубликовали гигабайты данных о S.T.A.L.K.E.R. 2. До этого энтузиасты заявили о взломе создателей тайтла и потребовали от них принести извинения перед игроками из России и Белоруссии.

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Андрей Ставицкий
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