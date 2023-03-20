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11:21, 20 марта 2023Спорт

Тренер посоветовала комплекс упражнений для расслабления перед сном

Тренер Анна Маркова посоветовала комплекс упражнений для расслабления перед сном

Фото: antoniodiaz / Shutterstock / Fotodom

Тренер Анна Маркова посоветовала комплекс упражнений для расслабления перед сном. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Для начала Маркова предложила встать на четвереньки и поднять противоположные руку и ногу параллельно полу. Далее нужно притянуть их друг к другу, соприкоснувшись коленом и локтем, после чего вернуться в исходное положение и сменить ногу и руку. Для следующего упражнения необходимо остаться на четвереньках, при этом поднявшись на носки и оторвав колени от пола. Затем нужно вытолкнуть таз наверх и максимально выпрямить ноги и руки, после чего вернуться в исходное положение.

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Для следующего упражнения нужно занять «позу ребенка»: опуститься на колени, тазом сесть на пятки, руки вытянуть перед собой. «Круглой спиной движемся вперед, через отжимание опускаем грудную клетку вниз и скользим ею вдоль пола назад. Затем повторяем то же самое в обратном порядке», — описала технику выполнения упражнения Маркова.

Также тренер рекомендовала делать ягодичный мост. Исходное положение — лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы на ширине таза. Далее необходимо поднимать таз наверх, фиксировать в верхней точке и опускать. В качестве усложнения можно выполнять движения с поднятой вверх ногой.

Затем, оставаясь в положении лежа, одну ногу нужно согнуть и положить стопой на колено другой, рукой обхватить нижнюю ногу и притянуть ненадолго к себе — таким образом происходит растяжка ягодичных мышц. После необходимо отпустить ноги и положить их вбок на сторону опорной ноги, при этом голову нужно повернуть в противоположную сторону. Затем вернуться в исходное положение и поменять ноги.

Исходное положение для последнего упражнения — лежа на спине, колени притянуты к груди и обхвачены руками. На округленной спине нужно делать перекаты, проходясь по всему позвоночнику.

Ранее фитнес-инструктор Сергей Трухин посоветовал простые упражнения для офисных работников. Тренер предложил плавно поворачивать голову вбок, поднимать и опускать плечи. Также специалист рекомендовал выполнять наклоны и скручивания и не забывать про упражнения для рук.

Дарья Коршунова
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