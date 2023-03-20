Тренер посоветовала комплекс упражнений для расслабления перед сном

Тренер Анна Маркова посоветовала комплекс упражнений для расслабления перед сном

Тренер Анна Маркова посоветовала комплекс упражнений для расслабления перед сном. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Для начала Маркова предложила встать на четвереньки и поднять противоположные руку и ногу параллельно полу. Далее нужно притянуть их друг к другу, соприкоснувшись коленом и локтем, после чего вернуться в исходное положение и сменить ногу и руку. Для следующего упражнения необходимо остаться на четвереньках, при этом поднявшись на носки и оторвав колени от пола. Затем нужно вытолкнуть таз наверх и максимально выпрямить ноги и руки, после чего вернуться в исходное положение.

Для следующего упражнения нужно занять «позу ребенка»: опуститься на колени, тазом сесть на пятки, руки вытянуть перед собой. «Круглой спиной движемся вперед, через отжимание опускаем грудную клетку вниз и скользим ею вдоль пола назад. Затем повторяем то же самое в обратном порядке», — описала технику выполнения упражнения Маркова.

Также тренер рекомендовала делать ягодичный мост. Исходное положение — лежа на спине, ноги согнуты в коленях, стопы на ширине таза. Далее необходимо поднимать таз наверх, фиксировать в верхней точке и опускать. В качестве усложнения можно выполнять движения с поднятой вверх ногой.

Затем, оставаясь в положении лежа, одну ногу нужно согнуть и положить стопой на колено другой, рукой обхватить нижнюю ногу и притянуть ненадолго к себе — таким образом происходит растяжка ягодичных мышц. После необходимо отпустить ноги и положить их вбок на сторону опорной ноги, при этом голову нужно повернуть в противоположную сторону. Затем вернуться в исходное положение и поменять ноги.

Исходное положение для последнего упражнения — лежа на спине, колени притянуты к груди и обхвачены руками. На округленной спине нужно делать перекаты, проходясь по всему позвоночнику.

Ранее фитнес-инструктор Сергей Трухин посоветовал простые упражнения для офисных работников. Тренер предложил плавно поворачивать голову вбок, поднимать и опускать плечи. Также специалист рекомендовал выполнять наклоны и скручивания и не забывать про упражнения для рук.