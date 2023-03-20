В Совбезе Украины пообещали не применять насилие против монахов УПЦ

Секретарь Совбеза Украины Данилов пообещал не применять насилие против монахов УПЦ

В случае невыполнения монахами канонической Украинской православной церкви (УПЦ) требования о выезде из Киево-Печерской лавры физического насилия к ним применяться не будет, заявил секретарь Совета национально безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. Его слова передает РИА Новости.

«Я точно могу сказать, что не будет никакого физического насилия», — пообещал чиновник.