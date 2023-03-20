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23:22, 20 марта 2023Спорт

Карпин рассказал о периодически появляющемся желании уехать

Валерий Карпин рассказал о периодически появляющемся желании уехать

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал о том, что его не настигает ощущение безнадежности. Специалист высказался на канале «Фабрика футбола» в YouTube.

При этом тренер тренер признался, что его периодически задевают некоторые выступления публичных персон. «Руки опускаются после заявлений каких-то людей. Футбольных, нефутбольных, депутатов условно. Хочется плюнуть на все, послать их и уехать», — заявил Карпин.

Специалист также рассказал, как справляется с появляющимся желанием. «Переключаюсь на работу. Миллион вопросов. Грубо говоря, у тебя 25 детей, у которых каждый день что-то происходит. Не только на поле. Есть чем заняться», — добавил Карпин.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные клубы не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Алексей Гусев
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