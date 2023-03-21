Девушка осталась с внешностью героя игры Angry birds после наращивания бровей

Блогерша Сэл осталась с чересчур темными бровями после их наращивания

Блогерша Сэл (фамилия неизвестна) осталась с внешностью героя из видеоигры Angry Birds после наращивания бровей. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Известно, что инфлюэнсерша с никнеймом salihsworld решила сделать брови гуще у мастера. Сначала на размещенных кадрах юзерша предстала с приклеенными к коже длинными волосками. Затем девушка продемонстрировала результат преображения — ее брови стали чересчур темными и широкими.

Подписчики отметили, что трансформация Сэл их поразила. «Должно быть, это шутка», «Нет! Просто зачем?», «Было плохо, а стало еще хуже», «Настроение — птица из Angry Birds», — написали они.

В декабре 2022 года девушка покрасила брови средством для волос и стала объектом шуток в сети. Блогерша пояснила, что забыла засечь время, перед тем как отправиться в комнату и сделать в ней уборку. В результате она смыла краску и предстала перед подписчиками с пятнами вокруг бровей.

