Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:33, 21 марта 2023Моя страна

В Ульяновском зоопарке начался беби-бум

В Ульяновском зоопарке начался весенний беби-бум

Фото: страница «Ульяновский зоопарк, Русские забавы» во «ВКонтакте»

В Ульяновском зоопарке с приходом весны начался беби-бум. Об этом «КП-Ульяновск» рассказал директор организации Денис Саврандейкин.

По его словам, первыми приход весны почувствовали сурки, проснувшиеся в начале февраля и начавшие активно отъедаться после спячки.

«В феврале начался брачный период у павлинов. Это очень красиво, ведь чтобы привлечь даму самец раскрывает во всей красе свой хвост, показывая какой он состоятельный защитник. В дикой природе перьями, похожими на глаз, самцы отгоняют кошек от себя и самки, которая высиживает яйца. Летом они их сбросят и начнут растить заново. Вообще у нас сейчас у пернатых настоящий ажиотаж. Для выведения потомства мы забили яйцами пять инкубаторов. Многим особям даем возможность самим высиживать потомство. Например, сейчас идет период ухаживания и гнездования серых гусей», — рассказал Саврандейкин.

Отмечается, что в этом году на волю отпустят уток крякв. После сезона охоты их увозят в Сурский район на озера и выпускают в дикую среду. Весной они вместе с другими птицами улетают в теплые края.

В зоопарке сейчас ждут, когда образуют пары и в апреле-мае вывезут птенцов каролинские утки, мандаринки, красноносые и красноголовые нырки, чирки и свистунки, которых приобрели в 2022 году. В течение всего года в зоопарке размножаются и обыкновенные белки.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Кремле начались переговоры Путина и Си Цзиньпина
Выявлен ранее неизвестный механизм связи кишечника и депрессии
Раскрыто влияние землетрясений в Турции на местный рынок жилья
Адвокат высказался о проверке блогеров по делам о неуплате налогов
Российский пограничник сбил украинский беспилотник из автомата
На заводе Mercedes начнут собирать китайские автомобили
Европейский авторынок резко вырос
Киркоров появился на публике в пиджаке на голое тело и подвергся критике в сети
Лолита раскрыла проигранную в казино сумму денег
В США рассказали о критическом положении украинской армии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.