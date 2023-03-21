В Ульяновском зоопарке начался беби-бум

В Ульяновском зоопарке начался весенний беби-бум

В Ульяновском зоопарке с приходом весны начался беби-бум. Об этом «КП-Ульяновск» рассказал директор организации Денис Саврандейкин.

По его словам, первыми приход весны почувствовали сурки, проснувшиеся в начале февраля и начавшие активно отъедаться после спячки.

«В феврале начался брачный период у павлинов. Это очень красиво, ведь чтобы привлечь даму самец раскрывает во всей красе свой хвост, показывая какой он состоятельный защитник. В дикой природе перьями, похожими на глаз, самцы отгоняют кошек от себя и самки, которая высиживает яйца. Летом они их сбросят и начнут растить заново. Вообще у нас сейчас у пернатых настоящий ажиотаж. Для выведения потомства мы забили яйцами пять инкубаторов. Многим особям даем возможность самим высиживать потомство. Например, сейчас идет период ухаживания и гнездования серых гусей», — рассказал Саврандейкин.

Отмечается, что в этом году на волю отпустят уток крякв. После сезона охоты их увозят в Сурский район на озера и выпускают в дикую среду. Весной они вместе с другими птицами улетают в теплые края.

В зоопарке сейчас ждут, когда образуют пары и в апреле-мае вывезут птенцов каролинские утки, мандаринки, красноносые и красноголовые нырки, чирки и свистунки, которых приобрели в 2022 году. В течение всего года в зоопарке размножаются и обыкновенные белки.