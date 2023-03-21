Девушка узнала неожиданный факт о родителях и подала на них в суд

Reddit: девушка узнала, что родители потратили ее деньги на учебу, и подала на них в суд

Пользовательница Reddit с ником @Accomplished_Bar5656 рассказала о том, как подала в суд на своих родителей. Причиной для этого стало то, что мать и отец девушки неожиданно для нее потратили деньги, которые ей завещала на образование двоюродная бабушка. В комментариях на портале многие поддержали решение героини истории.

Автор поста объяснила, что в ее родной культуре образование не считается чем-то важным для женщин, не уточнив, о какой именно культуре идет речь. По словам девушки, ее двоюродная бабушка, учившаяся в Лондоне, а затем жившая с мужем в США, была не согласна с этой традицией. Именно поэтому она завещала деньги на образование своим племянницам и двоюродным внучкам.

«Родителям удалось получить доступ к счетам, открытым для меня и моей сестры. Они потратили деньги на свадьбу моего брата. Сестре фактически нет до этого никакого дела, потому что она вышла замуж через два года после окончания школы и не собиралась поступать в колледж», — поделилась рассказчица. Узнав о том, что родители потратили ее деньги, и поговорив с ними об этом, героиня истории пришла в ярость.

Однако девушка решила не отказываться от своих планов, взяла студенческий кредит и переехала. Кроме того, она обратилась в суд, чтобы получить от родителей деньги, которые предназначались для нее.

Из-за этого, как отметила автор поста, против нее выступила вся ее семья. Родственники считают, что она поставила деньги выше семьи и что ей не стоило разбирать семейное дело публично. При этом рассказчица утверждает, что все друзья-американцы поддержали ее. «Они не понимают мою культуру. Честно говоря, я тоже. (…) Мне немного стыдно за то, что я делаю, но я не хочу оставаться с долгом, которого у меня не должно было быть», — заключила она.

В комментариях к посту пользователи Reddit встали на сторону девушки. «Твои родители не взяли деньги в долг. Они украли их», — возмутился один из комментаторов. «Это было ограбление средь бела дня», — добавил другой. Некоторые также сочли, что двоюродная бабушка героини истории обязательно гордилась бы ее поступком.

