Россияне вдвое чаще стали интересоваться покупкой жилья на популярном курорте

Dubai-Realty.com: в феврале спрос россиян на покупку жилья в Дубае вырос более чем вдвое

В феврале 2023 года спрос на приобретение недвижимости в Дубае со стороны россиян подскочил на 105,03 процента относительно аналогичного периода 2022 года. О том, что граждане России стали в два раза чаще интересоваться покупкой жилья на популярном курорте, «Ленте.ру» сообщили эксперты компании Dubai-Realty.com.

По данным специалистов, по сравнению с февралем 2021-го в текущем году положительная динамика составила 494,74 процента. Кроме того, число обращений за январь-февраль 2023 года на 127,6 процента превысило параметр за те же месяцы предыдущего года. Относительно января-февраля 2021-го показатель 2023-го взлетел на 548,8 процента.

Несмотря на наблюдаемый рост, во втором месяце нынешнего года количество запросов со стороны россиян оказалось на 23,25 процента ниже результата за первый месяц того же года. Эксперты отметили, что снижения показателя стало рекордным, начиная с июня 2022 года, — тогда он упал на 30,59 процента.

В марте эксперты Dubai-Realty.com пришли к выводу, что покупатели из России бросились приобретать жилье в Дубае. По их данным, по итогам января 2023 года российский спрос на недвижимость там вырос на 35 процентов по сравнению с декабрем 2022-го.