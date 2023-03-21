Корабли ВМС Дании замечены около «Северных потоков»
Группа кораблей ВМС Дании была замечена к востоку от острова Борнхольм в акватории Балтийского моря, недалеко от места диверсии на российских газопроводах «Северный поток». Об этом сообщает газета Berlingske.
Предположительно, речь идет о корвете Niels Juel и патрульном корабле Rota, которые сопровождают водолазное судно Soloven. Ранее сообщалось, что водолазы с этого судна проверяют трубопровод на предмет наличия еще одного взрывного устройства.
27 сентября 2022 года компания Nord Stream AG заявила о беспрецедентных разрушениях на двух газопроводах компании — «Северный поток» и «Северный поток-2», которые идут по дну Балтийского моря в Германию. Позже немецкие следователи допустили, что за подрывами газопроводов могут стоять представители одной из западных стран.
8 февраля американский журналист Сеймур Херш опубликовал расследование, в котором обвинил Соединенные Штаты в организации атак на «Северный поток» и «Северный поток-2». По его словам, американские водолазы под прикрытием проведения учений заложили взрывчатку для организации диверсии на трубопроводах.
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