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13:04, 21 марта 2023Мир

В Китае прокомментировали визит премьера Японии на Украину

В МИД КНР выразили надежду, что поездка премьера Кисиды на Украину не приведет к эскалации

Китай надеется, что визит премьера Японии Фумио Кисиды на Украину поможет делу продвижения мирного урегулирования конфликта с помощью дипломатии, а не приведет к большей эскалации. Такую надежду выразил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщает ТАСС.

«Мы надеемся, что японская сторона предпримет усилия, которые будут способствовать снижению эскалации, а не наоборот», — прокомментировал дипломат будущую поезду.

Ранее сообщалось, что Кисида посетит Украину и встретится с президентом страны Владимиром Зеленским 21 марта. Отмечается, что для японского премьера данный визит на Украину станет первым с начала спецоперации. Кроме того, Кисида — единственный из лидеров G7, кто пока не совершал такой поездки.

В феврале сообщалось, что Япония направит Украине помощь в размере 5,5 миллиарда долларов. Тогда Кисида заверил, что Токио вместе с международным сообществом продолжит оказывать всестороннюю поддержку Киеву.

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Дмитрий Сотак
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