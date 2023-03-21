«Локомотив» победил ЦСКА и сократил отставание в серии плей-офф КХЛ

«Локомотив» победил ЦСКА и сократил отставание в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ

Ярославский «Локомотив» победил московский ЦСКА в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Ярославле и завершилась со счетом 6:2. У хозяев заброшенными шайбами отметились Рушан Рафиков, Александр Елесин, Павел Красковский и Иван Чехович, оформивший хет-трик. У гостей ворота соперников поразили Максим Мамин и Константин Окулов.

Счет в серии до четырех побед стал 2-1 в пользу ЦСКА. Следующий матч команды проведут 23 марта в Ярославле.

ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. В прошлом сезоне в финальной серии армейцы оказались сильнее магнитогорского «Металлурга».