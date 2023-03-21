Психолог назвала качества нравящихся успешным мужчинам женщин

Психолог Сафина: успешным мужчинам нужны женщины без чувства вины и со здоровым эгоизмом

Психолог Каролина Сафина перечислила качества женщин, нравящихся успешным мужчинам. Ее слова цитирует издание «Доктор Питер».

По словам Сафиной, перспективным и уверенным в себе мужчинам нужны женщины с «легким» характером: они должны быть не склонны к тяжелым мыслям о прошлом, обсуждению бывших отношений, не испытывать беспочвенного чувства вины и страхов, а также не суетиться и не проявлять категоричности. «Ей может быть лет 25, но от нее уже веет усталостью и тяжестью. Как будто она постоянно застревает в прошлых событиях, а не живет сегодня и не строит планы», — привела отрицательный пример психолог.

Также важными для успешного мужчины качествами в женщине Сафина назвала сильный характер, рациональное мышление и здоровый эгоизм. «Такая женщина не будет делать то, что ей невыгодно или некомфортно, — она делает только то, что принесет ей пользу в будущем. Она не будет отвозить родственников в аэропорт в шесть утра, если ей к восьми идти на работу», — привела пример она.

Наконец, продолжила Сафина, успешные мужчины считают привлекательными женщин, сфокусированных на цели и имеющих объективное мнение о себе, не опирающееся лишний раз на оценки со стороны. «Поэтому разные ненужные мысли ее не отвлекают. Она не хочет быть хорошей для кого-то, ведь она хорошая для себя, а этого более чем достаточно», — заключила специалистка.

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