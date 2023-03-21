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05:56, 21 марта 2023Экономика

Молдавия вернулась к закупкам российского газа после трехмесячного перерыва

«Молдовагаз»: Молдавия в марте возобновила потребление российского газа

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Молдавия вернулась к закупкам российского газа после трехмесячного перерыва поставок. Об этом сообщил глава газораспределительной компании «Молдовагаз» Вадим Чебан в Telegram.

Он пояснил, что это связано со снижением поставок российского газа для Молдавской государственной районной электростанции (МГРЭС) в Приднестровье, которая обеспечивает республику электроэнергией. Чебан отметил, что компания до конца марта текущего года будет закупать для своих потребителей около 0,7-0,8 миллионов кубометров газа у «Газпрома» и около 1,5 миллионов кубометров от Energocom.

По его словам, цена поставок практически идентична.

Ранее Вадим Чебан признал, что Молдавии невыгодно покупать топливо у российского «Газпрома» из-за высоких цен, в то время как «Молдовагаз» закупает газ у трейдеров по более выгодным ценам.

С 1 октября 2022 года российская компания снизила суточный объем подачи газа Молдавии на 30 процентов. В декабре 2022 года Молдавия полностью отказалась от потребления российского газа. Весь объем в 5,7 миллионов кубометров в сутки направлялся в Приднестровье.

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Марина Совина
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