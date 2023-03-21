Блогер оригинально отомстил испортившему ему просмотр сериала другу

YouTube-блогер Макс Фош разыграл друга, раскрывшего ему содержание серии «Игры престолов»

YouTube-блогер из Лондона Макс Фош рассказал, как оригинально отомстил своему другу Чарли за то, что он испортил ему просмотр сериала «Игра престолов». Видео с розыгрышем он опубликовал на своем YouTube-канале.

Фош рассказал, что несколько месяцев назад Чарли раскрыл ему содержания серии «Игры престолов», которую блогер только собирался посмотреть. Он был зол из-за поведения друга, однако Чарли отказался считать себя виноватым и заявил, что сведения о сюжетных поворотах «Игры престолов» давно стали общедоступным знанием (сериал выходил с 2011 по 2019 год — прим. «Ленты.ру»).

Недавно, узнав, что его друг собирается на мюзикл «Король Лев», Фош в шутку решил отомстить ему. Блогер придумал способ сделать так, чтобы друг ознакомился с сюжетом постановки до ее окончания. Блогер купил 11 мест подряд в партере и попросил занять их лысых мужчин — для их поиска он устраивал специальный кастинг. При этом он удостоверился, что его друг будет сидеть на балконе, там, откуда будет видно головы мужчин.

Фош также решил занять одно из мест в партере — для этого он надел резиновую шапочку телесного цвета. Затем визажист нарисовала на головах 10 мужчин по букве, все вместе они должны были сложиться во фразу Mufasa dies («Муфаса умрет»).

Участники предстоящего розыгрыша надели кепки и расселись по своим местам, стараясь не привлекать внимание. Затем Фош написал другу сообщение и попросил его посмотреть вниз. После этого все мужчины одновременно сняли головные уборы.

«Сволочь! (...) Невероятно! Нелепо!» — прокомментировал позднее розыгрыш Чарли.

Макс Фош — британский блогер, который публикует видео с различными розыгрышами и пранками. Блогер размещает ролики такими названиями, как «Я засудил свою сестру за преступление, которое она совершила в детстве», «Я был диджеем в популярном ночном клубе и включал только Бетховена», «Я стал членом королевской семьи на 43 минуты» и другие. На его канал подписано 1,7 миллиона человек.