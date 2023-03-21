В РПЦ заявили о презрении Зеленского к миллионам украинцев

Представитель РПЦ Легойда: Зеленский презирает миллионы украинских верующих

Отказывая канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в праве на существование, президент Украины Владимир Зеленский презирает миллионы украинских верующих. На это указал председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, пишет РИА Новости.

«Зеленский, отказавшись от встречи с членами Синода Украинской православной церкви, вновь продемонстрировал неуважение и презрение к миллионам украинских верующих, отстаивающих свое право молиться в той Церкви, в которой молились их деды и прадеды, где они крестили детей и отпевали умерших», — заявил он. По мнению представителя РПЦ, украинцев лишили базового права из-за того, что «кто-то за океаном решил, что у Украинской православной церкви нет права на существование».

20 марта в офисе украинского президента представителям УПЦ отказали во встрече с Зеленским. С ними встретились сотрудники профильных департаментов для получения обращения, его регистрации и передачи документа на дальнейшее рассмотрение. Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров заявил, что священники УПЦ отказались передавать кому-либо еще письменное обращение к Зеленскому.

Ранее УПЦ призвала Владимира Зеленского не допустить принятия антицерковных законов