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20:18, 21 марта 2023Забота о себе

Россиянам перечислили опасные причины дневной сонливости

Невролог Демьяновская: болезни почек и печени могут стать причиной дневной сонливости

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Желание поспать днем может быть спровоцировано как недостатком ночного отдыха, так и серьезными проблемами со здоровьем. Их врач-невролог Екатерина Демьяновская перечислила россиянам в беседе с «Известиями».

Демьяновская заявила, что основной отличительной чертой патологической дневной сонливости является трудность или невозможность ее преодоления. Причиной развития этого состояния могут стать опасные эндокринные и обменные нарушения, болезни почек и печени, объяснила невролог. Также спровоцировать его может передозировка некоторых лекарств, прежде всего препаратов против гипертонии, спазмолитиков, противоэпилептических, противопаркинсонических и седативных.

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Демьяновская рекомендовала людям с подобной проблемой сдать общий и биохимический анализы крови и проверить показатели обмена железа, гормоны щитовидной железы, уровень глюкозы.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников назвал ухудшающие сон продукты. В частности, он посоветовал воздержаться от употребления вечером красного мяса и орехов, а также курения.

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Наталья Обрядина
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