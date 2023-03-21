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19:39, 21 марта 2023Россия

Шойгу ответил на вопрос о близости ядерного столкновения

Шойгу ответил на вопрос о ядерном столкновении фразой «все меньше ступеней»

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

После заявлений о планах поставить на Украину боеприпасы с обедненным ураном к ядерному столкновению остается все меньше ступеней. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, чьи слова приводит ТАСС.

«Я не случайно сказал про ступени, ступеней меньше и меньше», — ответил Шойгу на вопрос журналистов, означают ли планы поставки подобного вооружения на Украину то, что мир стал ближе к ядерному столкновению.

Ранее замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что Лондон в рамках пакета военной помощи передаст Украине партию снарядов с обедненным ураном. «Наряду с предоставлением Украине роты танков Challenger 2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран», — говорится в сообщении.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что в случае поставок на Украину оружия с ядерным компонентом Россия будет вынуждена на это реагировать.

Подобные боеприпасы применялись в ходе бомбардировок Югославии, операции «Буря в пустыне», а также во время американского вторжения в Ирак в 2003 году.

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Никита Абрамов
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