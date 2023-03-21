Лавров прокомментировал поставку Британией снарядов с обедненным ураном Украине

Лавров: не удивлен решением Британии поставить снаряды с обедненным ураном Киеву

Решение Великобритании о поставке Украине снарядов с обедненным ураном не удивительно, так как Соединенное Королевство давно потеряло свои ориентиры. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

По словам дипломата, действия Лондона подрывают стратегическую стабильность во всем мире. «Если это правда, значит они (власти Великобритании — прим. «Ленты.ру») готовы идти не просто на риски, а на нарушение международного гуманитарного права, как это было в 1999 году в Югославии, и на многое другое, что они себе позволяют, включая военные преступления, преступления против человечности», — сказал министр.