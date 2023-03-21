Захарова оценила реакцию Запада на переговоры Путина и Си Цзиньпина

Захарова: западные страны изошли пеной, слушая переговоры Путина и Си Цзиньпина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила реакцию Запада на переговоры российского президента Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина, которые прошли в Москве. Об этом она написала в Telegram.

По словам Захаровой, западные страны «изошли пеной», слушая вступительные слова Путина и Си Цзиньпина. «Тут и зависть, и злость, и банальная ревность», — пояснила она, подчеркнув, что на Западе не заметили главного. «Оба лидера сказали о многолетнем созидательном (а не разрушительном) развитии двусторонних отношений. Созидательность не только в интересах двух стран, но и, безусловно, в интересах всего мира», — подчеркнула она.

Представитель МИД также напомнила о взаимной поддержке Москвы и Пекина во время пандемии коронавируса, тогда как западные страны то стремились не допустить российскую вакцину на мировой рынок, то пытались обвинить в распространении вируса Китай.

«Некогда прекрасный западный «сад» что-то совсем зачах», — отметила Захарова, предположив, что это из-за нехватки российских удобрений, заблокированных самими западными странами. «А вот «джунгли» преисполнены силы, ресурсного и сырьевого богатства, а также, что, наверное, важнее всего, созидательности и ответственности», — заключила дипломат.

Встреча Си Цзиньпина и Владимира Путина прошла 20 марта в Кремле и продлилась 4,5 часа. Поездка председателя КНР в Россию продлится три дня — с 20 по 22 марта. По итогам переговоров Путин и Си должны подписать «ряд важных двусторонних документов», о чем рассказывали ранее в Кремле.