Федерация хоккея России сделала заявление о продлении санкций IIHF

В ФХР заявили, что отстранение сборной России IIHF от турниров не конструктивно

Федерация хоккея России (ФХР) сделала заявление о продлении санкций со стороны Международной федерации хоккея (IIHF). Оно приводится на сайте организации.

«Отстранение сборной России по надуманной причине "безопасности участников" — это решение, которое не несет в себе ни конструктива, ни пользы для мирового хоккея», — заявили в ФХР. Они подчеркнули, что продолжит предпринимать все возможные усилия для возвращения сборных на международные турниры.

Ранее 22 марта совет IIHF продлил отстранение сборных России и Белоруссии от турниров. В организации заявили, что возвращение команд на мировую арену небезопасно. Отмечается, что сборные не примут участия во всех турнирах под эгидой организации до конца сезона-2023/2024.

28 февраля 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства планеты.