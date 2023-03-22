Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Адмирал
1:2
Завершен
Ак Барс
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 4-й матч
Эрика Андреева
2:0
Завершен
Эшлин Крюгер
Майами (ж)
Варвара Грачёва
2:0
Завершен
Марина Заневская
Майами (ж)
Элисе Мертенс
Завтра
18:00 (Мск)
Дарья Касаткина
Майами (ж)
Анастасия Потапова
Завтра
18:00 (Мск)
Марта Костюк
Майами (ж)
Торпедо
3:5
Завершен
СКА
Фонбет КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Запад. 4-й матч
Колорадо Эвеланш
Завтра
03:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
22:46, 22 марта 2023Спорт

Федерация хоккея России сделала заявление о продлении санкций IIHF

В ФХР заявили, что отстранение сборной России IIHF от турниров не конструктивно

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Федерация хоккея России (ФХР) сделала заявление о продлении санкций со стороны Международной федерации хоккея (IIHF). Оно приводится на сайте организации.

«Отстранение сборной России по надуманной причине "безопасности участников" — это решение, которое не несет в себе ни конструктива, ни пользы для мирового хоккея», — заявили в ФХР. Они подчеркнули, что продолжит предпринимать все возможные усилия для возвращения сборных на международные турниры.

Ранее 22 марта совет IIHF продлил отстранение сборных России и Белоруссии от турниров. В организации заявили, что возвращение команд на мировую арену небезопасно. Отмечается, что сборные не примут участия во всех турнирах под эгидой организации до конца сезона-2023/2024.

28 февраля 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. Также Россия была лишена права на проведение чемпионата мира-2023 и молодежного первенства планеты.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Медведев заявил о приближении ядерного апокалипсиса
Опубликованы фото первых весенних цветов в Москве
Активистка прервала выступление Блинкена и призвала к переговорам с Россией
Представителей Восточной Европы предложили поставить во главе ЕС или НАТО
В США оценили сроки завершения расследования на «Северных потоках»
Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным
Заверения Запада в поддержке Украины назвали ложью и лицемерием
В Турции объявили о начале строительства домов в зоне землетрясений
Федерация хоккея России сделала заявление о продлении санкций IIHF
В России указали Западу на последствия нежелания дать гарантии безопасности
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.