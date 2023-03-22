В России отреагировали на поставку Украине снарядов с обедненным ураном

Великобритания пообещала отправить Украине танковые снаряды с обедненным ураном

21 марта замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что Соединенное Королевство в рамках военной помощи отправит Украине партию снарядов с обедненным ураном.

«Наряду с предоставлением роты танков Challenger 2 Украине мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран», — сказала она.

Для нарезной пушки L30A1 танка Challenger 2 разработано несколько типов бронебойных оперенных подкалиберных снарядов с сердечниками из обедненного урана, включая снаряды L26A1, L27A1 и L28A1. По данным Military Watch, 120-миллиметровая нарезная пушка ограничивает совместимость Challenger 2 со снарядами других западных танков, которые оснащены гладкоствольными орудиями.

От обычных снаряды с сердечниками из обедненного урана отличаются диаметром боевой части и начальной скоростью, которая может превышать шесть тысяч километров, а высокий удельный вес сердечника значительно повышает бронепробитие тяжелой техники.

Подобные боеприпасы применялись в ходе бомбардировок Югославии, операции «Буря в пустыне» и американского вторжения в Ирак в 2003 году. Из-за радиоактивности урана в настоящее время Сербия лидирует по удельному числу онкологических заболеваний в Европе. Военные стран НАТО, использовавшие снаряды с обедненным ураном, также нередко страдают тяжелыми заболеваниями.

В России отреагировали на инициативу Великобритании

По словам президента России Владимира Путина, Запад, похоже, действительно решил вести боевые действия с Россией до последнего украинца.

Хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом Владимир Путин президент России

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что решение Великобритании о поставке Украине снарядов с обедненным ураном не удивительно, так как Соединенное Королевство давно потеряло свои ориентиры.

«Если это правда, значит они готовы идти не просто на риски, а на нарушение международного гуманитарного права, как это было в 1999 году в Югославии, и на многое другое, что они себе позволяют, включая военные преступления, преступления против человечности», — подчеркнул Лавров.

В Великобритании не согласились с позицией России

Комментируя реакцию российской стороны на поставки Украине снарядов с обедненным ураном, представитель Минобороны Великобритании заметил, что британская армия использует подобные боеприпасы десятилетиями.

В заявлении военного ведомства утверждается, что «это стандартный компонент, он не имеет никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать»

Представитель министерства сослался на исследования, которые указывают на низкое воздействие на здоровье людей и окружающую среду от использования боеприпасов с обедненным ураном. Он также отметил высокую эффективность снарядов при поражении бронетехники.

Снаряды с обедненным ураном могут угрожать здоровью людей

По словам военного аналитика, полковника в отставке Виктора Литовкина, использование Украиной боеприпасов с обедненным ураном, которые страна может получить от Великобритании, приведет к поражениям людей и местности, заражению почвы, а также резкому росту онкологических заболеваний среди населения.

Это, конечно, не ядерная война, но использование таких боеприпасов приведет к серьезным поражениям людей. Заражается земля, все, что на ней вырастает, становится опасным для человека. То же делали американцы, когда бомбили Югославию. В итоге до сих пор многие люди там страдают белокровием, болеют онкологией Виктор Литовкин полковник

Военный эксперт назвал маловероятным нанесение ударов боеприпасами с обедненным ураном по территории Центральной России. Он допустил, что они будут использоваться в Донецке, Луганске, Запорожской и Херсонской областях.

«Россия такого оружия не применяет. Мы ведем боевые действия с максимальной защитой украинского населения, не наносим удары по жилому фонду и мирным гражданам», — добавил Литовкин.

Британские снаряды не будут эффективны против российской техники

Военный эксперт Василий Дандыкин считает, что снаряды с обедненным ураном, которые Британия пообещала передать Украине, не будут эффективными против новых российских танков и не приведут к росту онкозаболеваний среди населения. Аналитик напомнил, что в Югославии США сбрасывали бомбы с обедненным ураном с воздуха, тогда как на Украине снаряды с обедненным ураном будут применяться по другому сценарию.