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12:57, 22 марта 2023Наука и техника

США захотели отслеживать движущиеся цели из космоса

В США запросили 1,2 миллиарда долларов на программу отслеживания целей из космоса

Изображение: Andrei Armiagov / Shutterstock / Fotodom

Космические силы США запросили более 1,2 миллиарда долларов на секретную программу Long Range Kill Chains (LRKC), которая позволит отслеживать движущиеся цели из космоса. Об этом пишет Defense News со ссылкой на бюджетные документы на 2024 финансовый год.

Отмечается, что Военно-воздушные силы США захотели переложить часть задач по отслеживанию наземных движущихся целей с устаревших самолетов Boeing E-8C Joint Surveillance Target Attack Radar System (JSTARS), которые планируют вывести из эксплуатации, на спутники Космических сил.

Космические силы запросили 243 миллиона долларов на программу LRKC на 2024 финансовый год и еще 1 миллиард на 2028 финансовый год. «Поскольку программа в основном засекречена, бюджетные документы не содержат много подробностей о датчиках, которые будет разрабатывать служба», — пишет издание. Считается, что они позволят отслеживать транспортные средства и другие объекты.

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Ранее издание SpaceNews со ссылкой на отчет Управления директора национальной разведки США писало, что Россия остается ключевым конкурентом Соединенных Штатов в космосе, однако реализации ее долгосрочных планов могут помешать западные санкции.

В феврале стало известно, что в США запланировали тестовые пуски двух спутников-разведчиков Jackal с рулевыми двигателями, радарами и мультиспектральными камерами.

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Даниил Иринин
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