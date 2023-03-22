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13:59, 22 марта 2023Бывший СССР

Лукашенко назвал условие поставки Белоруссии боеприпасов с «настоящим ураном»

Александр Лукашенко допустил, что Москва поставит Минску боеприпасы с «настоящим ураном»

Фото: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

В случае поставок Украине Западом боеприпасов с обедненным ураном Минск может получить от Москвы снаряды с «настоящим ураном». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова передает БЕЛТА.

«Если они (страны Запада — прим. «Ленты.ру») безумцы, то они этому процессу дадут толчок. Вот самое страшное и самое опасное», — сказал белорусский лидер.

Отвечая на вопрос журналистов о намерениях стран Запада поставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) боеприпасы с обедненным ураном, Лукашенко добавил, что необходимо отходить от тренда на эскалацию конфликта на Украине. «Как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите: ответ будет страшным для всей планеты уроком. У России не только обедненный уран, вы это прекрасно знаете», — заключил Лукашенко.

21 марта замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон в рамках пакета военной помощи, помимо танков Challenger 2, передаст Украине партию снарядов с обедненным ураном.

Планы Лондона прокомментировал МИД России. Пресс-секретарь ведомства Мария Захарова подчеркнула, что использование боеприпасов с обедненным ураном является геноцидом по отношению к населению.

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Варвара Кошечкина
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