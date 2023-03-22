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12:59, 22 марта 2023Бывший СССР

Лукашенко засомневался в поставках Украине оружия с ядерным компонентом

Лукашенко усомнился в поставках Британией Украине боеприпасов с обедненным ураном

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко усомнился в том, что Британия станет поставлять Украине боеприпасы с обедненным ураном. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко назвал дискуссию о поставках оружия с ядерным компонентом болтовней и выразил уверенность, что Лондон никогда не пойдет на такой шаг. Он заявил, что надеется на разговор с высокопоставленными британскими чиновниками. «Мы не должны сейчас играть в игрища», — заключил президент, его цитирует ТАСС.

«Если они безумцы, то они этому процессу дадут толчок. Вот самое страшное и самое опасное. Поэтому от безумства надо немножко отходить в сторону», — высказался белорусский президент. Он заявил, что Россия несомненно отреагирует на такие поставки, и «ответ будет страшным для всей планеты уроком», так как «у России [есть] не только обедненный уран».

21 марта замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон в рамках пакета военной помощи, помимо танков Challenger 2, передаст Украине партию снарядов с обедненным ураном.

На намерение Лондона также отреагировал президент России Владимир Путин. По его заявлению, Москва будет вынуждена реагировать на подобные поставки Киеву. Он отметил, что Запад, похоже, действительно решил вести боевые действия с Россией до последнего украинца.

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Варвара Кошечкина
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