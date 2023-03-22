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21:21, 22 марта 2023Силовые структуры

Суд рассмотрит в закрытом режиме громкое дело об убийстве жительницы Рязани

Суд в Рязани рассмотрит в закрытом режиме громкое дело об убийстве Елены Логуновой

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Суд в Рязани рассмотрит в закрытом режиме резонансное дело об убийстве местной жительницы Елены Логуновой, пропавшей больше года назад. Об этом сообщает РИА Новости.

Перед судом предстанет супруг погибшей — Александр Логунов. Помимо расправы над женой ему вменяют распространение порнографии. По данным следствия, в июле 2021 года Логунов у себя в квартире поссорился с Еленой, после чего задушил ее. Затем он спрятал тело погибшей в пойме реки Тысья в Рязанской области. Помимо этого в период с 2016 по 2018 год Логунов публиковал порноролики в интернете.

После исчезновения россиянки Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве. Поисковые мероприятия оказались безрезультатными. Двор многоэтажного дома, где жили Логуновы, оборудован камерами видеонаблюдения, однако Елена не попала ни на одну из них. А вот ее муж в день исчезновения супруги активно передвигался по городу, успев побывать несколько раз у кладбища и промзоны. Изначально следователи не нашли доказательств против Логунова, однако адвокат пропавшей женщины на протяжении года добивалась его допроса.

30 августа 2022 года Александр Логунов был задержан по подозрению в убийстве жены. Сообщалось, что во время задержания мужчина пытался сбежать.

7 октября в пригороде Рязани было обнаружено тело и украшения потерпевшей. Логунов признался в содеянном и при проверке показаний на месте указал, где спрятал тело убитой. Эти сведения совпали с местом обнаружения останков Елены Логуновой.

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Елизавета Новикова
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