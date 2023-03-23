Аня Покров высказалась о маленькой груди фразой «лучше иметь большой кругозор»

Блогерша Аня Покров ответила хейтерам, которые раскритиковали ее грудь

Российская блогерша Аня Покров дала отпор хейтерам, которые раскритиковали ее маленький бюст. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

23-летная инфлюэнсерша поделилась серией снимков, на которых она позирует в мини-юбке и кружевном кроп-топе белого цвета. Фанаты обругали ее фигуру, и знаменитость решила ответить подписчикам. По ее словам, она долго переживала из-за размера своей груди и даже ходила на консультацию к хирургу, однако все же отказалась от пластики.

«Я безумно комфортно чувствую себя в топиках и купальниках. Маленькая грудь — это уже круто, девочки!» — подчеркнула девушка и в заключение дала совет поклонницам с аналогичными комплексами. «Лучше иметь большой кругозор, чем вечно загоняться из-за маленькой груди!» — подытожила она.

Ранее в марте Аня Покров продала роскошные машины за миллионы рублей. Звезда TikTok продала внедорожник Mercedes-Benz GLS 400 за 9,7 миллиона рублей и седан BMW 840D Xdrive, стоимость которого ориентировочно составляет 8,5 миллиона рублей. Покупатель машин, а также причины, по которым знаменитость приняла решение выставить транспортные средства на продажу, не раскрываются.