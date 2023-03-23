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14:12, 23 марта 2023Ценности

Аня Покров высказалась о маленькой груди фразой «лучше иметь большой кругозор»

Блогерша Аня Покров ответила хейтерам, которые раскритиковали ее грудь

Фото: @pokrov90

Российская блогерша Аня Покров дала отпор хейтерам, которые раскритиковали ее маленький бюст. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

23-летная инфлюэнсерша поделилась серией снимков, на которых она позирует в мини-юбке и кружевном кроп-топе белого цвета. Фанаты обругали ее фигуру, и знаменитость решила ответить подписчикам. По ее словам, она долго переживала из-за размера своей груди и даже ходила на консультацию к хирургу, однако все же отказалась от пластики.

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«Я безумно комфортно чувствую себя в топиках и купальниках. Маленькая грудь — это уже круто, девочки!» — подчеркнула девушка и в заключение дала совет поклонницам с аналогичными комплексами. «Лучше иметь большой кругозор, чем вечно загоняться из-за маленькой груди!» — подытожила она.

Ранее в марте Аня Покров продала роскошные машины за миллионы рублей. Звезда TikTok продала внедорожник Mercedes-Benz GLS 400 за 9,7 миллиона рублей и седан BMW 840D Xdrive, стоимость которого ориентировочно составляет 8,5 миллиона рублей. Покупатель машин, а также причины, по которым знаменитость приняла решение выставить транспортные средства на продажу, не раскрываются.

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Карина Черных
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